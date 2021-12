Locuitorii comunei Șieu, fără apă astazi Locuitorii comunei Șieu raman fara apa pentru o buna bucata din ziua de astazi, anunța cei de la Aquabis SA. Vor fi executate lucrari pe rețea. Furnizarea apei din localitatea Șieu se va sista, astazi, 13.12.2021, intre orele 08:30-17:00 pentru efectuarea unor lucrari de detectare a unei avarii și ulterior remedierea acesteia. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii), fapt pentru care, inainte de consum, este recomandat sa lasati apa sa curga cateva minute inainte de consum. The… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

