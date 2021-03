Locuitorii comunei Lăpuş, invitaţi la curăţenie generală O ampla actiune de ecologizare se va desfasura miercuri, 31 martie, pe raza comunei Lapus. La actiune se asteapta participarea a cat mai multi lapuseni. „Dragi lapușeni, va reamintesc pe aceasta cale faptul ca maine, 31.03.2021, incepand cu ora 10 vom desfașura o acțiune de curațenie/ ecologizare a comunei noastre. Am pregatit materialele de care […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

