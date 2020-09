Locuitori dintr-un sat nu pot vota. Cărțile de identitate sunt gaj la magazin pentru cumpărături pe datorie Cazul a fost semnalat autoritaților printr-un apel la 112, scrie Newsbv.ro. Intregul scandal s-a lasat cu dosar penal. Pana in prezent, cinci persoane au sesizat in scris cadrele de poliție cu privire la aceste aspecte, cercetarile continuand in vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt. „La data de 26 septembrie, in jurul orei 17.10, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz, au fost sesizati prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul ca administratorul unei societați comerciale, ar fi oprit in gaj, mai multe carți de identitate ca și garanție la unele cumparaturi efectuate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cetațeni din Ormeniș, Brașov, riscau sa nu-și poata exercita dreptul de vot pentru ca proprietarul unui magazin-bar le-a oprit in gaj carțile de identitate pentru cumparaturile facute pe datorie. Cazul a fost semnalat autoritaților printr-un apel la 112, scrie Newsbv.ro. ”La data de 26 septembrie,…

- Mai multi cetateni din Ormenis, Brasov, riscau sa nu-si poata exercita dreptul de vot pentru ca proprietarul unui magazin-bar le-a oprit in gaj cartile de identitate pentru cumparaturile facute pe datorie. Cazul a fost semnalat autoritatilor printr-un apel la 112. A fost anuntata si Gruparea Mobila…

- ALEGERI LOCALE 2020. Este vorba despre aproximativ 90 de carți de identitate, reținute de proprietarul societații pentru ca le-a dat pe datorie alimente, posesorilor lor. A fost anunțata și Gruparea Mobila de Jandarmi, iar intregul scandal s-a lasat cu dosar penal, dupa cum scrie newsbv.ro. Citeste…

- Ancheta inedita in localitatea Ormeniș din Brașov, unde proprietarul unei carciumi e acuzat ca a refuzat sa restituie buletinele mai multor locuitori pentru ca le-a dat pe datorie alimente. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz, transmite, G4Media.Un apel la 112 anunța ca proprietarul unui…

- Politistii brasoveni au deschis un dosar penal si efectueaza cercetari dupa ce mai multe persoane din localitatea Ormenis din judetul Brasov reclama ca nu pot vota pentru ca patronul unui magazin local le-ar fi oprit buletinele de identitate drept gaj pentru sumele datorate pentru cumparaturile facute.…

- Un apel la 112 anunța ca proprietarul unui magazin-bar din Ormeniș ar fi ajuns in posesia mai multor carți de identitate. Nu vrea sa le restituie. A fost anunțata și Gruparea Mobila de Jandarmi. Din informațiile pe care le avem la aceasta ora, este vorba despre aproximativ 90 de carți de identitate,…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și ,,punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat”. In fapt, la data de 17 septembrie…

- La data de 17 august, in jurul orei 16.30, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Sanpetru, județul Brașov, cu privire la faptul ca soțul sau, de care este desparțita in fapt, o urmarește și o supravegheaza din fața imobilului in care…