Locuitori din Donbas au votat în alegerile legislative din Rusia, în pofida criticilor Kievului Mii de persoane din regiunile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei au votat in acest sfarsit de saptamana in alegerile parlamentare din Rusia, relateaza dpa. Pana duminica dupa-amiaza, peste 150.000 de locuitori din Donbas, care dispun de cetatenia rusa, votasera in alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal), potrivit TASS. Ucraineni cu cetatenie rusa din regiunile Donetk si Lugansk au fost transportati gratuit cu sute de autocare si cu trenul in regiunea rusa Rostov pe Don, situata in apropiere de frontiera cu Ucraina, pentru a vota. Exista numeroase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldați ucraineni au fost ucisi, iar alti zece au fost raniti, pe linia frontului cu separatistii prorusi, în estul tarii, în weekend, a anuntat armata, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro Potrivit unui bilant întocmit de AFP din surse oficiale, cel putin 53 de…

- Ex-ambasadorul Republicii Moldova la București, Bruxelles și fostul șef al misiunii RM pe lânga NATO Mihai Gribincea formula saptamâna trecuta o întrebare retorica: Cine face politica externa a Moldovei? In contextul conflictului dintre Republica Moldova si Ucraina,…

- Kievul a protestat energic vineri fata de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului bicameral rus), preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatisti prorusi in Donetk si…

- Kievul a protestat vineri fata de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatisti prorusi în…

- Kievul a protestat energic vineri fata de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului bicameral rus), preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatisti prorusi in Donetk…

- Kievul a protestat energic vineri fata de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului bicameral rus), preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatisti prorusi in Donetk si…

- Franta are o responsabilitate morala pentru ocuparea unor parti ale regiunilor Donetk si Lugansk (estul Ucrainei), precum si pentru anexarea peninsulei Crimeea, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Aleksei Danilov, intr-un interviu aparut marti…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…