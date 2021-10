Locuințele se vor scumpi cu cel puțin 30%, anunță specialiștii în piața imobiliară Pana la finalul anului, in marile orase, apartamentele vor fi cu 30 la suta mai scumpe decat in 2020, spun dezvoltatorii imobiliari. Aceștia pun creșterea pe seama majorarii prețului la materialele de construcție. In timpul pandemiei, locuintele, indiferent de anul in care au fost construite, au inregistrat scumpiri considerabile. Cinci dintre cele șase mari orașe […] The post Locuințele se vor scumpi cu cel puțin 30%, anunța specialiștii in piața imobiliara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși multe țari au inceput sa inaspreasca regulile, ca urmare a numarului mare de imbolnaviri, iata ca, Olanda anunța relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, inclusiv sfarsitul distantarii sociale dar si implementarea, din 25 septembrie, a unui “permis Covid” pentru a intra in baruri,…

- Stelian Ion, ministrul revocat al justiției, a declarat, joi, la emisiunea News Hour with CNN, prezentata de Ana Maria Roman și Sergiu Cora, ca “Florin Cițu are puțin respect fața de lege și fața de cuvantul dat”. In plus, in opinia lui Stelian Ion, Cițu nu are anvergura unui lider politic și “pare…

- Specialiștii avertizeaza ca romanii ar trebui sa se aștepte la mariri masive la factura in lunile de iarna. Prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au crescut anul acesta pana la 20% pe fondul diminuarii productiei interne, potrivit ultimelor date ale Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Varianta Delta este la fel de transmisibila ca varicela, fiecare persoana infectata transmitand mai departe virusul in medie la 8-9 persoane, potrivit unui document, publicat vineri, al Centrului pentru Prevenirea si Combaterea Bolilor din Statele Unite (CDC), relateaza CNN. Totodata aceasta varianta…

- Decizia administrarii celei de a treia doze anti Covid-19 va fi luata in luna septembrie și aceasta va fi in funcție de numarul de cazuri de coronavirus, varianta Delta care vor fi inregistrate la inceputul toamnei. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. …

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat, luni, cand ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM). Mai multi supravietuitori au fost adusi la tarm de pescari si garzile de coasta, a mentionat purtatoarea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, ne anunța, pe contul sau de Facebook, ca Guvernul Romaniei a adoptat ordonanța care permite intervenția autoritaților in cazul urșilor. Numai ca postarea este scrisa in maghiara, iar a doua parte este tradusa in romana. Postarea in maghiara incepe cu un emoticon cu…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din…