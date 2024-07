Locuințele se vând ca 'pâinea caldă', Iaşi devine cea mai mare piaţă regională: Care sunt cifrele la nivel național și în București (raport) Piața locuințelor din Romania este in creștere in acest an, potrivit unui raport realizat recent. Cifrele sunt mai mari ca anul trecut, fapt care demonstreaza ca romanii au un apetit pentru piața imobiliara din Romania. Peste 77.200 de case si apartamente au fost vandute in Romania in primele sase luni din acest an, in crestere cu 16% fata de perioada similara din 2023, in timp ce numarul de locuinte vandute in Bucuresti si Ilfov a crescut cu un ritm anual de 25,4%, releva un raport intocmit de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale. Cea mai puternica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

