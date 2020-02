Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40% conțin preparate din bucataria romaneasca. In topul mancarurilor tradiționale…

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…

- Sloganul acestei ediții este „Traiește prin daruiește”. „Pentru al 4-lea an consecutiv, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Razvan Popescu, Flick „Domnul Rima”, Raluca Benavides, Emma, Tea Teodorescu și Adi Mihaila „The Hitman” se muta in Orașul Faptelor Bune. La fel ca in fiecare an, cu…

- Prețurile solicitate pentru proprietațile rezidențiale din Romania s-au majorat, in medie, cu 3,2% fața de trimestrul anterior. Deși nu unul substanțial, acest avans este sensibil mai mare decat mediile de creștere consemnate in primele doua patrare ale anului – 0,8% și, respectiv, 0,4%, releva cel…

- Prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in octombrie, cel mai mult in Cluj-Napoca. Surpriza vine din Capitala Dupa un avans de 0,6% in luna septembrie, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au menținut pe trend ascendent și in luna octombrie, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit…

- Dupa un avans de 0,6% în luna septembrie, apartamentele disponibile spre vânzare în România (noi și vechi) s-au menținut, per ansamblu, pe un trend ascendent și în luna octombrie. Indicele Imobiliare.ro a consemnat, astfel, un avans de 1,9% la nivel național, de la 1.272…

- CFR scoate la concurs 90 de posturi de ingineri pentru tineri absolventi de invatamant tehnic superior Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, anunta demararea unui program de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii…

- Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad va gazdui vineri, 8 noiembrie, o conferința cu participare internaționala, pe tema „Siguranța persoanei și construirea capitalului social”. Au fost inscrise, in cadrul conferinței, peste o suta de lucrari grupate in 12 secțiuni, autorii…