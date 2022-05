Locuinţele s-au scumpit cu 7,4% în primul trimestru al anului (studiu) Pretul mediu pe metru patrat al locuintelor a urcat in medie cu 7,4% in primul trimestru din acest an, fata de media ultimelor luni din 2021, potrivit unui comunicat al KIWI Finance, remis, marti, AGERPRES. Pretul a avut ca principali vectori de crestere Bucurestiul, alaturi de Sibiu, Ilfov, Brasov si Oradea, unde majorarea preturilor medii din tranzactii a depasit 10%, potrivit Indexului imobiliar KIWI Finance, indicele de accesibilitate ramanand la un nivel sustenabil. In fapt, cresterea fiecarui segment in parte (apartamente si case) a fost de circa 9%-10% in primul trimestru, ea fiind ‘mascata’… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

