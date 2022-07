Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al doilea trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 4,6% fața de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de creștere anual de 14.3%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Locuințele viitorului vor avea panouri fotovoltaice și pompe de caldura individuale, purificatoare de aer și rețele electrice smart. Și, chiar daca poate parea greu de crezut, aceste case verzi vor fi la bloc și sunt deja incluse in cel mai ecologic proiect imobiliar, putand fi contractate inca din…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,8% in zona euro si cu 10,5% in UE, in primul trimestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, iar cele mai reduse cresteri au fost inregistrate in Cipru, Finlanda, Italia si Romania, arata datele publicate…

- Locuințele de lux din Romania sunt tot mai cautate. Agențiile imobiliare spun ca clienții s-au inmulțit, in timp ce oferta a ramas limitata. La pachet cu cererea, au crescut și prețurile. Vorbim de majorari de cel puțin 100.000 de euro.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, intr-o reuniune extraordinara, Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența. In cadrul reuniunii, au fost prezentate elementele de dialog cu Comisia Europeana realizate dupa depunerea de catre țara noastra a primei…

- ”In trimestrul I 2022, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,8%. In trimestrul I 2022, populatia activa a Romaniei era de 8.237.900 persoane, din care, 7.743.700 persoane erau ocupate si 494.200 persoane erau someri. Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani)…

- Prețurile au crescut semnificativ in țara noastra, iar bula imbobiliara se adancește tot mai mult. Locuințele se scumpesc din ce in ce mai mult, iar sumele pentru achiziționarea lor sunt de-a dreptul șocante.

- Este informația momentului in Romania! In curand, o serie de locuințe nu vor mai putea fi inchiriate sub nici macar o forma. Iata anunțul de ultim moment venit din partea autoritaților, dar și despre ce case sau apartamente este vorba, de fapt. Se dau amenzi exagerat de mari!