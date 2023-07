Locuințele din România - încă la prețuri mici – TradeVille 20% Din Creditele Corporate Sunt Garantate De Stat BNR avertizeaza ca o cincime din creditele corporate in valoare totala de 200 mld. RON aveau garanție de stat, la sfarșitul T1 2023. In contextul in care o parte din creditele acordate companiilor in anul 2022 nu vor mai avea dobanda subvenționata, BNR a precizat ca este necesara o monitorizare atenta a acestora. La sfarșitul T1 2023, rata NPL aferenta acestor credite a fost de 2.4%, mai buna decat media pe economie, de 4.1%, insa aceste credite au avut dobanda subvenționata in primul an. Stocul de credite bazate pe programul IMM Invest… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

