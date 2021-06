Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama petrec cateva zile de vacanța in Viena, iar bruneta nu poate veni cu mana goala din una dintre cele mai frumoase capitale europene. Vedeta Antena Stars a plecat la cumparaturi cu soțul ei și nu s-a lasat pana nu a cheltuit cateva mii de euro. Afaceristul inca este surprins…

- Scumpirea petrolului este pusa de analiști pe seama optimismului generat de reducerea restricțiilor și reluarea calatoriilor pe perioada de vara, ceea ce va crește cererea de carburanți. De asemenea, datele economice din China indica o creștere a producției in luna mai, dupa o incetinire in aprilie.…

- In plus, scumpirea carburantilor se va resimti și in prețurile la alte produse, cum ar fi legumele, fructele, carnea, painea, pentru ca transportul influenteaza mult preturile finale. Un plin de benzina este mai scump acum fata de luna trecuta cu aproape 5 lei. Deja, pentru benzina premium, pretul a…

- In urmatorii ani comerțul online va deveni mult mai interactiv, fiind impulsionat de diverse soluții, precum cele care permit interacțiunea prin voce, soluții ce vor scurta semnificativ durata timpului pe care un client il petrece pentru a cumpara un produs, considera Michal Blak, CEO al…

- Prețurile apartamentelor din Cluj-Napoca sunt foarte mari, comparativ cu alte orașe la fel de dezvoltate din România. Dar de ce sunt atât de mari prețurile în Cluj-Napoca? Vicepreședintele USR Cluj, George Trif a facut…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in aprilie pentru a 11-a luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din mai 2014, pe fondul avansului preturilor la zahar, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, potrivit…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat miercuri la Antena 3 ca noile reguli din magazine anunțate de prefectul Capitalei sunt „aberante și comunistoide”. „Sunt masuri aberante care nu se regasesc in lumea civilizata, pentru ca nu fac decat sa sporeasca gradul de neincredere, de suspiciune,…