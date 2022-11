Stiri pe aceeasi tema

- Explozia prețurilor la energie electrica din ultima perioada in Romania a devenit o problema pentru din ce in ce mai mulți oameni.Un maramureșean a gasit o soluție inedita nu doar pentu a face economie, ci pentru a scapa definitiv de grija facturilor la curent electric.Prin curtea gospodariei sale din…

- Consumul de energie electrica in Romania a scazut cu 5,3% in primele opt luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, potrivit Institutului National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romania este printre țarile care are un procent considerabil de proprietari, multe dintre proprietați fiind construite acum cateva zeci de ani. In cazul in care ați intrat in posesia unei case vechi, aveți doua opțiuni: sa o restaurați sau sa o daramați și sa construiți o cladire noua. In randurile…

- Managerii estimeaza pentru perioada august-octombrie o crestere moderata a activitatii in comertul cu amanuntul si majorarea accentuata a preturilor in constructii si comert, potrivit datelor INS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Expertul in energie Dumitru Chisalița vorbește despre o discuție aparuta in spațiul public legata de: ”plafonarea prețurilor la gaze o fraudare a banului public de dimensiuni colosale”. Dumitru Chisalița spune ca a realizat o analiza a situației evoluției prețurilor pe piața de gaze naturale in ultimul…

- PMP a cerut, luni, Guvernului Ciuca, cresterea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor pentru romanii din mediul rural care se incalzesc folosind lemne, in conditiile in care sunt 5 milioane de gospodarii din Romania in care cetatenii se incalzesc cu lemne de foc – prin intermediul unor sobe sau…

- Chiriile incep sa se scumpeasca in marile centre universitare din Romania, pe ultima suta de metri. In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și chiriile in marile centre universitare de la noi din…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 759 mai puține fața de ziua anterioara. 1.040 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…