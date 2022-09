Locuințe ANL pentru tineri din sistemul de protecție Doi tineri din sistemul de protecție speciala au primit joi cate o garsoniera ANL din partea Primariei Targu Jiu, ca urmare a demersurilor intreprinse de catre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, prin Centrul de zi pentru pregatirea și sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie. Locuințele se afla in cartierul Narciselor, zona in care, in perioada imediat urmatoare, se vor muta alți doi beneficiari ai CSCCNS Targu Jiu. Toți acești tineri au fost sprijiniți de catre Centrul de zi pentru pregatirea și sprijinirea integrarii sau reintegrarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

