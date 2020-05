Stiri pe aceeasi tema

- La ieșirea din Gherla spre Hașdate se contruiesc de cațiva ani de zile case noi. Terenul a fost pus la dispoziție gratuit de catre primarie incepand din 2009. Problema actuala o reprezinta utilitațile – drum, canalizare, alimentare cu energie electrica, iluminat public, gaze naturale. Terenul respectiv…

- În ședința de marți, 12 mai, consilierii locali urmeaza sa voteze proiectul de hotarâre nr. 6/12.05.2020 prin care doua apartamente de pe problematica strada George Stephenson, din zona Garii, vor trece în proprietatea municipiului Cluj-Napoca. Administrația locala a încheiat…

- Graff Pink Estate SRL a solicitat si obtinut de la Primaria Constanta, pe data de 23 aprilie, un act de urbanism, necesar modificarii ansamblului rezidential compus din 7 imobile D P 3e locuinte colective pe strada Genova nr. 6 din municipiul Constanta.Este vorba despre certificatul de urbanims nr.…

- Gimnasta Larisa Iordache a renuntat dupa o saptamana la atribuțiile de polițist.Larisa Iordache sustine ca are probleme de sanatate care o impiedica sa-și desfașoare activitatea de polițista.„Am niște probleme la tendonul ahilian de la piciorul stang. Momentan, nu am intrat in concediu medical, voi…

- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI Data anuntului: 13.04.2020 CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare și obținere aviz de opotunitate pentru PLAN URBANISTIC ZONAL: “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+4E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ASIGURARE UTILITAȚI, IMPREJMUIRE TEREN“…

- Vicepresedintele ecuadorian Otto Sonnenholzner a prezentat scuze sambata pentru situatia din orasul Guayaquil, epicentrul epidemiei de coronavirus din tara si unde inregistrari video au aratat cadavre pe strazi, informeaza AFP.

- UPDATE: Autoritațile au interzis activitațile din Romania care implica participarea a mai mult de 1.000 de persoane, a anunțat duminica secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. Referitor la cetațenii romani carantinnați in alta țara, Arafat a mai spus ca daca au avut carantina in alta țara, nu vor intra…

- Vaccinarea obligatorie a scos in strada zeci de parinti. Legea dezbatuta azi in Comisia de Sanatate a primit aviz favorabil. Daca va trece de Parlament, parintii care nu isi imunizeaza copiii risca amenzi de mii de lei.