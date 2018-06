Locuinta ti-a fost afectata de inundatii? Iata ce trebuie sa faci! PAID - Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale este alaturi de proprietarii de locuinte amenintate in acest moment de riscul de inundatii.



Astfel, le reaminteste acestora ca, printre cele trei riscuri acoperite de PAD - polita de asigurare impotriva dezastrelor, se regaseste si riscul de inundatii, asiguratii putand fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii de locuinta.



Asigurarea obligatorie a locuintei (PAD) acopera pagubele produse locuintelor in urma patrunderii si infiltrarii apei, in cazul acoperirii pe scurta durata a terenului cu un strat de apa, ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

