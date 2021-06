Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea a scos la licitație obiectivul de investitii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin infiintare locuinta protejata «VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta»”. Investiția se afla in orașul Marasesti iar valoarea proiectului este de peste 711 mii lei. Obiectivul general al proiectului este imbunatațirea si dezvoltarea […] Articolul Locuința protejata in Marașești pentru femei victime ale violenței domestice apare prima data in Monitorul de Vrancea .