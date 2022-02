Locuinta cuprinsa de flacari la Cobadin, judetul Constanta. Intervin pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu in localitatea Lumina. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea o locuinta de pe strada Luceafarului a fost cuprinsa de flacari.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in cursul noptii pentru stingerea unui incendiu in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea o autorulota aflata in apropierea Consulatului Turc din Constanta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in cursul noptii pentru stingerea unui incendiu in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea o locuinta de pe strada Tudo Vladimirescu a fost cuprinsa de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la Medgidia. Din primele informatii un incendiu a izbucnit la o butelie. Intreventia are loc pe strada Luminilor din Medgidia. Sursa foto cu rol ilustrativ:…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi, 1 ianuarie 2022 sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea militarii intervin pe strada Strajerului. Din primele informatii un incendiu a cuprins…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in cursul noptii sa intervina pentru stingerea a doua incendii de locuinta in judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, in jurul orei 2.50 militarii au fost chemati sa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Cobadin, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit intr o casa de pe strada Macilor. Sursa foto…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova intervin in aceasta dupa amiaza sa intervina la stingerea unui incendiu in localitatea Baicoi. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova,. Raluca Vasiloae, pompierii prahoveni actioneaza pentru stingerea unui incendiu…