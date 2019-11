Stiri pe aceeasi tema

- Loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, va participa in perioada 20 21 noiembrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene, in formatul sefilor apararii EUMC CHODs .Pe agenda de lucru a reuniunii sunt incluse subiecte referitoare…

- in cadrul sesiunii Comisiei a IV-a a Natiunilor Unite (Politici Speciale si Decolonizare), pe tema multilingvismului Reprezentantul Permanent al Romaniei la Natiunile Unite, ambasadorul Ion I. Jinga, a sustinut o declaratie pe tema multilingvismului, in calitatea sa de presedinte al Grupului ambasadorilor…

- Emmanuel Macron si Angela Merkel, care si-au afisat optimismul cu privire la sansele unui acord al Brexitului inaintea summitului european, au convenit sa avanseze in proiectele lor comune in domeniul Apararii sau ”drepturilor conexe” in cadrul Consiliului fraco-german al Ministrilor la Toulouse, relateaza…

- "Bineinteles ca suntem ingrijorati de ce s-ar putea intampla si de aceea dorim ca Turcia (...) sa termine cat mai curand interventia pe care a inceput-o, pe care evident ca am condamnat-o", a spus Sibeth Ndiaye in emisiunea "Dimanche en Politique" la canalul televiziunii publice France 3.Autoritatile…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona. Presedintele Comisiei Europene,…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea lansata miercuri in nordul Siriei impotriva militiilor kurde. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie, Franta si Italia,…

- Doi membri ai misiunii Resolute Support au fost ucisi in atentatul comis joi la Kabul, anunta aceasta misiune a NATO intr-un comunicat de presa. ''Un militar este din Romania. Conform politicii NATO, misiunea Resolute Support nu va oferi detalii suplimentare. Mai multe informatii vor veni din Romania'',…

- "Intalnire fructuoasa cu Federica Mogherini in cadrul Gymnich, la Helsinki. MAE roman isi reconfirma angajamentele si obiectivele, fiind bine pregatita sa continue cooperarea stransa cu Serviciul European de Actiune Externa in ce priveste implementarea Strategiei Globale de Politica Externa si de…