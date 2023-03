Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre femei (30,2%) erau absolvente ale invatamantului superior in anul 2021, 6,5% ale invatamantului postliceal si de maistri, 43,4% au absolvit liceul, iar 10% scoli profesionale si de ucenici, potrivit unui raport publicat marti de Institutul National de Statistica. Putin peste…

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca avem preturile din ce in ce mai mari la produsele alimentare de baza si la servicii, iar acest lucru afecteaza puterea de cumparare a romanilor, mentionand ca mai mult de 40% din cheltuielile unei familii cu doi copii merg in aceasta zona.El…

- Premierul Viktor Orban a bagat Ungaria in recesiune tehnica: in trimestrul IV al anului trecut PIB-ul acestei tari a scazut cu 0,4- comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In trimestrul III al lui 2022 s-a diminuat cu 0,7-. Potrivit unei definitii din 1967, recesiunea tehnica consta in scaderea…

- Datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), arata ca productia interna de energie in primele 11 luni din 2022 cu 3%. Producția interna de energie a insumat 16,246 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 508.600 tep (-3%) fata de perioada similara din 2021, iar importul…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%, relateaza News.ro. Fii la curent…

- Pentru anul 2023, Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, prognozeaza ca din 2023 cresterile salariale vor acoperi din rata inflatiei. Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca…

- In cursul zilei de ieri, dupa ce s-a aflat ca Romania nu va intra in Spațiul Schengen, președintele PSD Campia Turzii, Mihai Șandru a transmis un mesaj pe Facebook, declarand ca „daca aceasta nedreptate ne unește ca națiune, am caștigat ceva.” De asemenea, Mihai Șandru indeamna cetațenii romani sa nu…