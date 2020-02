Locomotivele francezilor, dezmembrate de hoţi din Olt şi Vâlcea Procurorii DIICOT au facut, joi, mai multe perchezitii la solicitarea autoritatilor franceze. Perchezitiile au fost facute in Olt, Valcea, Cluj, Arad si Giurgiu.Au fost vizate mai multe persoane care au comis numeroase furturi in dauna companiei feroviare franceze. Romanii erau specializati in furtul radiatoarelor de locomotive, care contin aluminiu si cupru. Prejudiciul produs de banda de romani este de aproximativ un milion de euro. Autoritatile franceze au cerut ajutorul procurorilor DIICOT pentru prinderea unor persoane care au comis peste 50 de furturi in dauna SNCF Franța (compania feroviara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

