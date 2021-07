Locomotivele de pe Semmering s-au stricat una după alta CARAȘ-SEVERIN – Cod roșu de probleme pe Semmeringul Banațean! Astfel semnaleaza cei de la Trainspotting Oravița cele intamplate la finele saptamanii pe calea ferata Anina-Oravița! Vineri și sambata, mecanicii și turiștii veniți sa calatoreasca pe cea mai veche cale ferata montana din Romania au intampinat probleme din cauza celor doua locomotive ale Remizei Oravița, care s-au defectat (DF 005 vineri și DF 003 sambata), spune Andrei Constantinescu de la Trainspotting Oravița. Potrivit acestuia, DF 005 a intampinat probleme la Km 13 și a necesitat retragerea garniturii la Oravița de catre DF 003,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

