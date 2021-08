Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva unui tren de calatori a luat foc, luni dimineața. Traficul feroviar este blocat intre Timișoara și Arad. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara, intre stațiile CF Șag și Vinga, (linie simpla electrificata),…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara, intre stațiile CF Șag și Vinga, (linie simpla electrificata), unde in cursul acestei dimineți, la locomotiva trenului R 2602 s-a produs un incendiu. La fața…

- Un nou un incident a avut loc ieri, la CFR. Locomotiva trenului Iasi-Bacau a luat foc in Gara Sarca din judetul Iasi. Pompierii au intervenit de urgenta la fata locului cu doua autospeciale de stingere, iar circulatia feroviara a fost intrerupta o jumatate de ora pentru decuplarea locomotivei incendiate…

- In plin sezon turistic, Coasta de Azur a fost cuprinsa de flacari, in urma unor incendii de proporții. Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din calea flacarilor care au distrus deja cateva mii de hectare de vegetatie. O persoana a murit si peste 20 au avut nevoie de ingrijiri medicale. Initial,…

- Pompierii care au luptat cu focul din Grecia s-au intors azi in Romania. Incendiile au fost aduse sub control, iar astfel romanii se intorc in tara cu doua zile mai devreme. Dupa opt zile de participare la actiunile de stingere a focului din Grecia, pompierii revin in tara. Eforturile lor au fost apreciate…

- UPDATE: Un numar de 38 de locatari au fost evacuați in urma incendiului care a izbucnit, miercuri, la blocul din Capitala. Șapte persoane au primit ingrijiri medicale, iar o femeie de 84 de ani a fost transportata la spital, dupa ce a inhalat fumul care a invadat cladirea. De asemenea, un pompier a…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez si presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda au fost scosi de urgenta din conferinta de presa care avea loc joi la o baza NATO din cauza unei alerte de securitate. Doua avioane Eurofighter au decolat ca sa intercepteze cel putin o aeronava ruseasca. Incidentul a avut loc…

- Pompierii din Arad intervin miercuri pentru cautarea unui tanar de aproximativ 23 de ani, care ar fi fost luat de curenți pe raul Crișul Alb. Potrivit ISU Arad, pompierii intervin un echipaj de salvare cu barca in zona localitații Revetiș pe raul Crișul Alb pentru cautarea unui tanar de aproximativ…