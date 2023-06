Locomotiva unui tren plin cu navetiști de la Ploiești la București a luat foc Incident, vineri dimineața, pe ruta CFR Ploiești-București. Locomotiva unui tren plin cu navetiști a luat foc. Garnitura de tren a fost oprita de urgența in stația Prahova, iar calatorii au fost debarcați. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar martorii susțin ca a fost o degajare mare de fum, conform observatorulph.ro . ”Ni s-a spus ca așteptam sa treaca un alt tren spre București ca sa ne ia și pe noi. Am intarziat la munca”, a spus un calator. Pompierii au ajuns la locul incendiului la 30 de minute de la producerea lui. The post Locomotiva unui tren plin cu navetiști de la Ploiești la București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

