Locomotiva unui tren de marfă care transporta combustibil a luat foc Locomotiva unui tren de marfa care transporta combustibil a luat foc. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Convoiul format din 22 de vagoane ale garniturii transporta biocombustibil lichid pe relația Petroșani – Deva. ”14 pompieri s-au deplasat la locul solicitarii, mai precis la ieșirea din stația Triaj Petroșani, cu doua autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, constatand faptul ca locomotiva impingatoare a trenului era inundata cu fum provenit de la unul dintre motoarele electrice, care a suferit defecțiuni tehnice. Pompierii au solicitat decuplarea liniei de inalta tensiune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

