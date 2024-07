Traficul feroviar a fost temporar oprit, miercuri, intre Lehliu și Sarulești, in județul Calarași, din cauza unei defecțiuni la locomotiva unui tren care circula pe ruta Brașov – București – Constanța. Trei trenuri au staționat in garile din zona, insa ulterior traficul a fost redeschis pe un fir, iar garniturile au fost repuse in circulație. Potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Oana Branzan, circulatia feroviara a fost oprita temporar, incepand cu ora 10:10, pe intervalul Lehliu-Sarulesti, din cauza unui deranjament tehnic la locomotiva trenului IC 538.…