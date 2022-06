Locomotiva unui tren a luat foc. 250 de călători, evacuați în gara Videle Locomotiva electrica unui tren a luat foc, miercuri, in Videle, județul Teleorman, iar 250 de calatori au fost evacuați. Potrivit ISU Teleorman, aproximativ 250 de persoane s-au autoevacuat din trenul de persoane, niciuna neavand nevoie de ingrijiri medicale. Incendiul s-a manifestat generalizat la locomotiva electrica a trenului și a afectat parțial și un vagon de […] The post Locomotiva unui tren a luat foc. 250 de calatori, evacuați in gara Videle appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu pe calea ferata, in județul Teleorman. O locomotiva CFR a luat foc in apropiere de gara Videle. Flacarile s-au extins și la primul vagon. Peste 250 de calatori s-au autoevacuat din garnitura. Este vorba despre trenul InterRegio 349 care a plecat din București la ora 13:45 cu destinație Arad. …

- Focul ar fi izbucnit din spatele locomotivei electrice CFR care tragea trenul de calatori, care avea destinația Arad, scrie publicația locala din Teleorman explozivnews24Mecanicul a observat la timp incendiul, a oprit, iar cei 250 de calatori s-au autoevacuat.La fața locului au fost trimise trei autospeciale…

- 33 de pacienți ai Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din Targu Jiu au fost evacuați, din cauza unei degajari de fum pe casa liftului. UPDATE Un incendiu care a izbucnit miercuri la spitalul Tudor Vladimirescu din Targu Jiu, unde au fost semnalate degajari de fum la casa liftului, a fost…

- Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați, luni seara, de la combinatul Azovstal, au anunțat autoritațile ucrainene. Soldații au fost preluați de forțele ruse și duși in zonele controlate de acestea. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea de evacuare și a spus ca vor continua…

- Un cal a ramas blocat, sambata seara, intre șinele de cale ferata, in județul Sibiu. Un tren Regio a fost oprit in trafic pana cand pompierii au reușit sa elibereze calul. „Pompierii militari ai Punctului de lucru Avrig au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru salvarea unui cal, ramas blocat…

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…

- Franța a mai expulzat 6 spioni ruși, dupa expulzarea, saptamana trecuta, a inca 35 de persoane suspecte ca faceau spionaj in favoarea Rusiei, a anunțat ministrul de interne Gerald Darmanin. Cele șase persoane operau sub acoperirea Ambasadei ruse de la Paris, a scris, luni, pe Twitter, ministrul francez…

- UPDATE : Au fost evacuate 276 de persoane. Nu au fost probleme medicale. Conform ISU, linia a fost deconectata de la electricitate, iar evacuarea s-a facut sub coordonarea echipelor de pompieri. „Mentionam ca pasagerii trenului au fost debarcati in conditii de siguranta si insotiti in tunel, aproximativ…