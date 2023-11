Accident feroviar intr-o gara din judetul Bistrita-Nasaud. O locomotiva a lovit vagoanele unui tren stationat langa peron. La carma locomotivei care a scapat de sub control era o femeie, care ulterior a fost transportata la spital. Din fericire in trenul de calatori nu era nimeni. In imagini se observa o singura persoana care astepta langa vagoane si care, la momentul impactului, s-a speriat si a fugit. Circulatia feroviara nu a fost afectata. CFR face in continuare investigatii sa afle din ce cauza s-a produs totul.