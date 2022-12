O locomotiva din Dej a luat foc, sambata dimineața, potrivit ISU Cluj. Din fericire, nu s-au inregistrat victime umane, doar pagube materiale. Locomotiva tracta o garnitura de vagoane fara pasageri. Pentru a se acționa asupra flacarilor a fost necesara intreruperea curentului electric din liniile de deasupra locomotivei, au precizat pompierii. La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Dej al Inspectoratului pentru Situații de Urgența. The post Locomotiva in flacari in gara din Dej appeared first on Puterea.ro .