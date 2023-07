Stiri pe aceeasi tema

- NASA și armata americana au facut publica informația ca au selectat compania Lockheed Martin pentru a dezvolta și construi o racheta cu propulsie nucleara, scopul fiind de a folosi aceasta tehnologie pentru viitoarele misiuni catre planeta Marte

- Fondatorul SpaceX, Elon Musk, crede ca o racheta cu propulsie nucleara ar fi o modalitate excelenta de a calatori rapid prin spațiu. Acum, o companie rivala construiește tocmai o astfel de racheta, relateaza Business Insider.

- Rusia a afirmat ca o drona ucraineana ar fi lovit orasul Kurceatov, situat in vestul țarii, unde se afla se afla o centrala nucleara functionala similara celei de la Cernobil. In acest context, oficialii ruși au acuzat Occidentul ca „sponsorizeaza terorismul nuclear”.

- SUA au transferat in Europa singura aeronava pentru monitorizare nucleara! Dupa cum este cunoscut, baza de pe insula greceasca din Marea Mediterana este folosita de catre forțele NATO (in special SUA și Marea Britanie) pentru indeplinirea de misiuni in zona Marii Negre cu diverse mijloace de cercetare…

- Iranul a prezentat o racheta hipersonica despre care susține ca poate atinge o viteza de 15 ori mai mare decat cea a sunetului și are o raza de acțiune de 1.400 de kilometri, potrivit televiziunii de stat din aceasta țara, scrie The Guardian.

- Rusia va dezvolta o racheta nucleara submarina pentru a invinge `orice dusman`Aceasta arma nucleara care va putea fi lansata de un submarin ar fi deja in constructie. CITESTE SI Virgil Popescu respinge categoric ideea ca nu sunt bani pentru compensarea furnizorilor de energie: 'Vor veni si din…

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat joi ca armata a avut cunostinta despre o posibila racheta care in decembrie s-a indreptat catre spatiul aerian al Poloniei, dar un comandant neglijent nu a informat pe nimeni despre acest incident, reactia ministrului