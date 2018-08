Lockheed Martin va construi pentru SUA sateliti antiracheta!

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, de la 20:30, in finala Rogers Cup contra lui Sloane Stephens, americanca de pe locul 3 mondial. Patrick Mouratoglou nu e mulțumit de nivelul actualei generații din tenisul feminin. Simona Halep - Sloane Stephens e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct…

- O delegație de politicieni japonezi s-a aflat la Deveselu, pentru a gasi raspunsuri la mai multe intrebari pe care cetațenii din țara lor le au, in perspectiva instalarii a doua scuturi antiracheta similare in Japonia. Dupa ce, in decembrie 2017, ...

- "Noi imagini de astazi arata ca Coreea de Nord a inceput procesul de destructurare a unei baze importante de lansare de rachete, iar noi suntem sensibili la asta", a declarat Trump, evocand "intalnirea fantastica" avuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, la Singapore, in iunie. Potrivit…

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Cioloș, Liviu Iolu, susține ca in mesajul transmis cu ocazia Zilei Aviației, președintele PSD, Liviu Dragnea, a folosit o fotografie cu un avion F-16 al US Air Force care aterizeaza in Coreea de Sud.Citește și: Replica puternica din PSD: Dragnea a semnat…

- Marea Britanie va construi primul sau port spatial comercial, in nordul Scotiei, pentru a profita de pozitia geografica strategica pe care o are, in apropiere de orbitele polare, potrivit Agentiei Spatiale Britanice, transmite Bloomberg, conform news.roOrbitele polare sunt orbitele satelitilor…

- Ziua in care am invațat sa traiesc, cel mai nou roman aparut la Editura Trei in colecția Fiction Connection, semnat de Laurent Gounelle, este, așa cum a afirmat și „Le Parisien”, „o lecție despre fericire”. In Franța, acest roman s-a vandut in nu mai puțin de 450.000 de exemplare, demonstrand succesul…

- Datele prezentate de vicepremierul României, Viorel Stefan, arata ca autostrada Tg. Neamt-Iasi-Ungheni 100 km+ Pod peste Prut, parte a Coridorului V, inclusa în Masterplanul de Transport, proiect care asigura legatura Moldovei cu Transilvania si Europa, este cap de lista în Strategia…

- Marina americana a desfasurat marti in Japonia distrugatorul USS Milius, una din navele sale de razboi cele mai avansate, echipata cu rachete ghidate, pentru a intari apararea antiracheta si a contracara orice fel de atac balistic potential din partea Coreei de Nord sau a oricarei alte tari in Asia…