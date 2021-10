Lockdown-ul nevaccinaților îi bagă în faliment pe comercianții români Guvernul interimar a instituit lockdown pentru 12 milioane de romani, care nu vor mai avea dreptul de a face cumparaturi decat in magazinele alimentare, farmacii și benzinarii. Masura lovește atat populația nevaccinata, cat și pe comercianții romani, care risca sa intre in faliment. Cele mai avantajate vor fi multinaționalele, dat fiind faptul ca o buna […] The post Lockdown-ul nevaccinaților ii baga in faliment pe comercianții romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

