- „Lockdown-ul este o masura extrema, dar aceasta a fost luata de mai multe țari care aveau o situație epidemica mai buna ca Romania. Ea nu este generata de numarul total de cazuri, ci atunci cand oamenii nu mai au loc in spital, pentru a scadea transmiterea virusului. O masura de genul acesta, impusa…

- Expertul a spus ca singura soluție pe care o mai putem aplica este un lockdown în România, fie carantinarea orașelor, fie a întregii țari. „Vad doar doua variante: un lockdown soft în care sa intre toate orașele mari, pentru…

- In ziua in care s-au aflat cifre cu totul ingrijoratoare cu privire la numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus la nivel național, dar și despre cel al oamenilor aflați in secțiile de Terapie Intensiva in care sunt tratați pacienți cu COVID-19, doctorul aflat la conducerea Colegiului Medicilor…

LOCKDOWN, 21 octombrie – 15 noiembrie,in Letonia, Romania o ține din RECORD in RECORD la infectari și decese

- Letonia, una din tarile cu cel mai scazut numar de persoane vaccinate anti-COVID-19 din Uniunea Europeana, a anuntat un lockdown in perioada 21 octombrie - 15 noiembrie pentru a incerca sa incetineasca cresterea ritmului infectarii, transmite AFP. "Sistemul nostru de sanatate este in pericol ...…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, consilierul pe sanatate al premierului interimar Florin Citu, spune ca Romania nu a ajuns inca in varful valului 4 al pandemiei de coronavirus, iar un lockdown la nivel național de doua saptamani nu ar fi eficient in acest moment. Luna octombrie va fi in continuare…

- Nelu Tataru, consilierul pe sanatate al lui Florin Citu, a afirmat ca luna octombrie va fi una grea, dar Romania nu a ajuns in varful valului 4, precizand ca daca anul trecut 5% din cazuri ajungeau la Terapie Intensiva, in acest an 10% din cazuri merg la ATI. „Avem o luna octombrie grea, nu suntem…

- Varful valului 4 al pandemiei de COVID-19 este așteptat la finalul lunii septembrie, potrivit estimarilor Institutului Național de Sanatate Publica. Scenariul cel mai rau la care se așteapta specialiștii in acest moment este de 4.000 de pacienți COVID-19 internați in total, in varful valului 4 – pacienți…