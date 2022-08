Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, inflația in Regatul Unit a atins un nou maxim al ultimilor 40 de ani, depașind 10% pentru prima data din 1982 și aducand și mai multa suferința gospodariilor care se lupta deja sa iși plateasca facturile. Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul Național de Statistica, inflația anuala…

- Numarul estimat al infectiilor COVID-19 din Marea Britanie a crescut cu aproape 800.000 de cazuri intr-o singura saptamana, unele regiuni ale regatului apropiindu-se de nivelurile record atinse in cursul primaverii, transmite vineri DPA. Numarul spitalizarilor este de asemenea in crestere, in contextul…

- Numarul estimat al infectiilor COVID-19 din Marea Britanie a crescut cu aproape 800.000 de cazuri intr-o singura saptamana, unele regiuni ale regatului apropiindu-se de nivelurile record atinse in cursul primaverii, transmite vineri DPA, preluata de Agerpres. Numarul spitalizarilor este de asemenea…

- Numarul estimat al infectiilor COVID-19 din Marea Britanie a crescut cu aproape 800.000 de cazuri intr-o singura saptamana, unele regiuni ale regatului apropiindu-se de nivelurile record atinse in cursul primaverii, transmite vineri DPA. Numarul spitalizarilor este de asemenea in crestere, in contextul…

- Marea Britanie a inregistrat mai mult de jumatate de milion de cazuri de Covid-19 intr-o saptamana, probabil pe fondul circulatiei celor mai recente variante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Agerpres. Numarul de spitalizari continua, de asemenea, sa creasca, existand indicii timpurii ale unei tendinte…

- Numarul cazurilor de COVID-19 din Marea Britanie a crescut cu mai mult de jumatate de milion intr-o saptamana, probabil pe fondul circulatiei celor mai recente variante de Omicron, BA.4 si BA.5, conform datelor, informeaza vineri DPA/PA Media. Numarul de spitalizari continua de asemenea sa creasca,…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere. Astfel, potrivit datelor din ultima saptamana, in Republica Moldova s-a inregistrat o creștere cu 85%. Mai exact in perioada 20 – 26 iunie, 465 de persoane au fost confirmate pozitiv, dupa efectuarea a 13.899 de teste. In ultima saptamana, patru persoane…

- Romania ocupa primul loc in lume in ceea ce priveste „decesele in exces” in timpul pandemiei de COVID-19, intr-un top mondial al tarilor cu venituri mari publicat de OMS. „Decesele in exces” reprezinta cea mai buna estimare a numarului real de victime ale pandemiei si se calculeaza ca diferenta dintre…