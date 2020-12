Lockdown-ul a fost prelungit in Grecia pana anul viitor, pe 7 ianuarie 2021, din cauza situației epidemiologice care in continuare este ingrijoratoare. MAE anunța ca Grecia a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru straini. Toți cei care calatoresc in Grecia in perioada 18 decembrie 2020 – 7 ianuarie 2021 vor fi obligați sa stea in izolare pentru trei zile. Pe langa asta, strainii care intra in Grecia trebuie sa prezinte la vama un test PCR negativ care sa fi fost efectuat cu maxim 72 de ore inainte de calatorie. De asemenea, toți cei care calatoresc in Grecia sunt obligați sa completeze…