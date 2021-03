Lockdown posibil în Republica Moldova: Trebuie să dăm o gură de aer spitalelor Ne place sau nu sa intram intr-un lockdown, dar e necesar. Trebuie sa dam o gura de aer spitalelor. Despre aceasta a scris pe o rețea de socializare consiliera prezidențiala in domeniul sanatații, Ala Nemerenco. "Primul om drag pe care l-am pierdut a fost sora soțului. Inca in iunie anul trecut. Cand tare mulți nu credeau ca exista aceasta boala și radeau de ea. Au urmat apoi mai multe cunoștințe. Dupa care - foarte mulți medici, printre care buni și vechi colegi de ai mei - de facultate, de instruiri, de lucru. Lor li s-au alaturat persoane notorii, talentate și cunoscute. Au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential in domeniul sanatatii, Ala Nemerenco, e de parare ca este necesar ca Republica Moldova sa intre intr-un „lockdown”, deoarece „trebuie sa dam o gura de aer spitalelor si medicilor”, in contextul cresterii alarmante a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19.

- 300 de concentratoare de oxigen, 600 de pulsoximetre și 5 ventilatoare de respirație artificiala pentru a restabili și trata pacienții cu forme și dificultați grave de respirație ca urmare a COVID-19, au fost livrate suplimentar in Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene, in parteneriat…

- CHIȘINAU, 10 mart - Sputnik. Primul raion din Republica Moldova a instituit lockdown din cauza raspandirii infecției COVID-19 și menținerii numarului mare de cazuri noi de infectare. Prin decizia nr.10 din 9 martie, Comisia Teritoriala de Sanatate Publica Cimișlia decide menținerea in teritoriul…

- Practic toate locurile din secțiile COVID din spitalele din Republica Moldova sunt ocupate, iar Centrul de triere de la Moldexpo nu mai primește ambulanțe cu bolnavi, aceștia sunt duși direct la spitalele unde se mai gasește cate un pat. Anunțul a fost facut de consilierul prezidențial Ala Nemerenco,…

- Ex-președintele Republicii Moldova, liderul PSRM, Igor Dodon, le sugereaza autoritaților sa nu admita instituirea unui nou lockdown in Republica Moldova. In cadrul emisiunii live, Dodon a declarat ca in acest caz economia țarii va fi afectata grav. “Eu consider ca noi trebuie sa facem tot posibilul…

- CHIȘINAU, 5 mart - Sputnik. Fostul șef al statului, liderul PSRM, Igor Dodon, s-a adresat Guvernului in cadrul emisiunii sale saptamanale, sugerand ca, in condițiile in care va fi prelungita decizia de a organiza lecțiile online, aceasta sa nu-i vizeze pe elevii claselor primare. © Sputnik…

- Consilierul prezidential in domeniul Sanatatii, Ala Nemerenco, afirma ca vaccinul rusesc Sputnik V, pe care il promoveaza insistent Igor Dodon si pe care incearca sa-l aduca de urgenta in Republica Moldova, va fi disponibil doar in institutiile medicale private si doar contra cost.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca momentan nu se pune problema unui nou lockdown in Romania. „In primul rand pregatirea este prin a evita apariția valului 3, prin respectarea regulilor, respectarea purtarii maștii, respectarea masurilor care sunt recomandate la…