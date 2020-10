Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat sambata, la Vaslui, ca nu se pune problema unui lockdown la nivelul Romaniei din cauza crizei Covid, informeaza Agerpres. Ministrul spune ca vor fi impuse restricții suplimentare, in funcție de evoluția epidemiologica pe județe sau localitați. "E din ce in…

- "E din ce in ce mai grava situatia in toata tara si in toata Europa. Vedem ca avem cazuri, se merge la 50.000 pe zi in Franta, la 26.000 in Marea Britanie, 21.000 in Italia, 20.000 in Spania. Sunt evolutii ale unui val doi, pe care noi il lipim de valul intai de la noi. Haideti sa nu ne gandim atat…

- Tara noastra are 316 de decese, in vreme ce rata de mortalitate cea mai mare este in Belgia, care are 940 de decese la un milion de locuitori. In primele zece țari de pe continent se afla, printre altele, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia și Franța. Republica Moldova are și ea o valoare ridicata…

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP, potrivit news.ro.In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Digi24, ca Romania nu iși mai permite un nou lockdown și le-a cerut cetațenilor sa respecte regulile impuse de autoritați."Nu știu daca Romania iși mai permite sau daca ne mai permitem fiecare dintre noi așa ceva. Cred ca nimeni nu iși mai permite…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.064 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 24.847 de teste. Este a patra zi consecutiva in care numarul bolnavilor zilnici se mentine peste 2.000. Alte 32 de persoane infectate cu coronavirus au murit. De asemenea,…