LOCKDOWN în România. Alexandru Rafila: „Nu cred că vom ajunge la restricții care să limiteze activitatea economică și socială” „In Franța au aproape 200.000 de cazuri pe zi și singura restricție este utilizarea, in anumite spații inchise și transportul in comun, a maștii.Nu cred, in niciun fel, și e o convingere a mea, ca vom mai ajunge in situația unui lockdown in Romania sau a unor restricții care sa limiteze activitatea economica și sociala.Aceste valuri COVID-19, care probabil vor mai continua cu o anumita intensitate, pe care nu avem de unde sa o cunoaștem in momentul de fața, vor fi valuri de infecție, de obicei banala, și care nu va mai pune in pericol sistemul de sanatate, spitalele. Dar, ca sa nu se intample… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „In Franța au aproape 200.000 de cazuri pe zi și singura restricție este utilizarea, in anumite spații inchise și transportul in comun, a maștii.Nu cred, in niciun fel, și e o convingere a mea, ca vom mai ajunge in situația unui lockdown in Romania sau a unor restricții care sa limiteze activitatea…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit la Digi24 despre creșterea cazurilor de Covid, precizand ca nu vor mai fi aplicate restricții, ci doar recomandari, iar școlile nu vor mai fi inchise. Cu un numar crecand de cazuri de Covid inregistrate in țara, Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a ținut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu vor mai fi restrictii din cauza COVID-19, in Romania, dar vor fi recomandari. Scolile nu vor mai fi inchise, dar va fi monitorizat gradul de ocupare a paturilor din spitale, iar un lockdown nu mai este posibil, in opinia ministrului. „Vor fi deschise…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca se asteapta la o crestere a numarului cazurilor de Covid la ATI. „Este o evolutie care este preocupanta pentru Ministerul Sanatatii, pentru autoritatile de sanatate publica. Ne pregatim pentru un numar de cazuri (COVID-19 – n.r) ceva…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, este convins ca Romania nu va intra inca o data in lockdown din cauza COVID-19, chiar daca numarul de cazuri noi este mai mare in fiecare zi. Alexandru Rafila nu crede ca va scadea numarul cazurilor de COVID-19 in perioada urmatoare in Romania, dar este convins…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca numarul cazurilor de COVID-19 nu va scadea in perioada urmatoare, dar a explicat ca este convins ca nu vom mai avea un lockdown si nu vor mai fi impuse restrictii, relateaza news.ro. Alexandru Rafila a estimat, miercuri seara, la Antena 3, ca…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat, miercuri seara, ca in Romania nu va mai fi lockdown, chiar daca vor mai fi valuri de Covid-19. „Nu cred ca vom mai ajunge la lockdown sau la restricționarea activitaților. Vor mai fi valuri de infecții, aparent banale, pe care le putem controla. Cifrele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca numarul cazurilor de COVID-19 nu va scadea in perioada urmatoare, dar a explicat ca este convins ca nu vom mai avea un lockdown si nu vor mai fi impuse restrictii. Alexandru Rafila a estimat, miercuri seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare…