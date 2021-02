LOCKDOWN în Europa. Țara care nu mai face față noii tulpini de COVID. Gata cu vacanțele In ultima saptamana a lunii ianuarie, unul din cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus din Danemarca a fost provocat de tulpina britanica mai contagioasa a virusului, conform unor date preliminare publicate vineri, fapt care i-a determinat pe unii experti sa afirme ca restrictiile de tip lockdown sunt inca necesare pentru a lupta impotriva epidemiei, transmite Reuters. Danemarca a impus un lockdown dur in luna decembrie, dupa ce s-a constatat o crestere exponentiala a numarului de infectii dar si pentru a incetini raspandirea noii tulpini B.1.1.7., identificata pentru prima oara in Marea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

