Locațiile publice, luate la control de specialiștii IGSU. Ce urmăresc aceștia? In perioada 11–17 aprilie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfașurat 28de controale, la unitați de comerț, lacașuri de cult și unitați administrativ-teritoriale. In intervalul menționat, personalul Inspecției a desfașurat 33 de activitați de informare preventiva. ​Printre neregulile cel mai des intalnite in timpul acestor controale, pe linia respectarii normelor legale referitoare la apararea impotriva incendiilor, au fost cele legate de neasigurarea mentenanței la mijloacele tehnice de de prima intervenție, de exploatarea instalațiilorelectrice cu deficiențe… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11-17 aprilie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfașurat 28 de controale, la unitați de comerț, lacașuri de cult și unitați administrativ-teritoriale. In intervalul menționat, personalul Inspecției a desfașurat 33 de activitați de informare preventiva.…

- ANPC a transmis, printr-un comunicat de presa, ca au fost facute controale, la nivel national, pentru verificarea modului in care sunt comercializate produsele de patiserie, cum ar fi cozonaci, pasca, prajituri. Comisarii ANPC au descoperit mai multe nereguli, printre care: produse fara termen de…

- In perioada 2-9 aprilie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfașurat 36 de controale in unitați de comerț. In intervalul menționat, personalul Inspecției a desfașurat 42 de activitați de informare preventiva. ”Printre neregulile cel mai des intalnite in timpul acestor…

- In perioada 2-9 aprilie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfașurat 36 de controale in unitați de comerț. In intervalul menționat, personalul Inspecției a desfașurat 42 de activitați de informare preventiva. Printre neregulile cel mai des intalnite in timpul acestor…

- Echipele de control din cadrul Inspectiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat, incepand de ieri 10.03.2022 , actiuni de verificare si control la 21 statii de alimentare cu carburanti din judet. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea,…

- In perioada 17-21 ianuarie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfașurat 45 de controale in unitați de comerț, sanitare și la unitați administrativ-teritoriale din județ, activitați ce au inclus și auditarea a doi operatori economici autorizați, atestați sa execute…

- ​In perioada 17–21 ianuarie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfașurat 45de controale in unitați de comerț, sanitare și la unitați administrativ-teritoriale din județ, activitați ce au inclus și auditarea a doi operatori economici autorizați, atestați sa execute…

- In perioada 10-16 ianuarie, specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au efectuat 29 de controale in unitați de comerț, sanitare și sali de jocuri de noroc, efectuand un numar egal de activitați de educare preventiva. In același interval, personalul Inspecției de prevenire a…