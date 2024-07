Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta din Romania s-a casatorit in secret, iar SpyNews.ro va prezinta imagini exclusive de la emoționantul eveniment! Anca Lungu și-a unit destinul cu Harry Arampatzis, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani.

- Momente speciale pentreu Denis Draguș și aleasa inimii sale. Atacantul celor de la Trabzonspor și-a unit destinul cu mama copiilor sai, Vanessa Mara. La petrecere participa nume mari din lumea fotbalului. Marius Șumudica este naș. Ce a declarat antrenorul de fotbal.

- Denis Draguș (25 de ani), atacantul celor de la Trabzonspor, s-a casatorit in aceasta seara cu Vanessa Mara. Petrecerea a fost gazduita de un restaurant din Ciolpani, comuna din Ilfov, iar Marius Șumudica (53) a fost nașul ales de atacantul naționalei. Denis și Vanessa formeaza o relație de cuplu de…

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit religios ieri, iar alaturi le-au fost peste 400 de invitați, fiind considerat cel mai spectaculos eveniment al anului. Rochia artistei a cantarit 20 de kilograme, iar totul a fost organizat in cel mai mic detaliu. Insa, invitații au avut parte de o surpriza atunci…

- Anda Adam traiește emoții uriașe! Maine are loc nunta artistei, iar invitații au inceput deja sa ajunga in București. De cealalta parte, organizatorii fac ultimele pregatiri și se asigura co totul va decurge perfect. Invitații vor fi intampinați de un decor fabulos, iar Anda Adam va straluci in adevaratul…

- Mai sunt doar 4 zile pana la nunta Andei Adam cu soțul ei, Joseph. Artista are mari emoții și deja a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile, noteaza click.ro. Sambata, 29 iunie, Anda Adam va da mare petrecere de nunta intr-un club din București. Doar pentru decor și flori artista a scos din buzunar…

- In urma cu mai bine de o saptamana, Florin Salam a fost acuzat ca nu a venit sa cante la o nunta de la Targu Jiu, deși primise un onorariu de 20.000 de euro. Artitaul face acum primele declaratii și explica de ce s-a ajuns in aceasta situație.Pe 7 iunie, Florin Salam a fost implicat intr-un incident.…