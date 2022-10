Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in curtea unui bloc de pe strada Mircea cel Batran din Capitala. Un copil de 9 ani a fost mușcat de un șobolan in plina zi. Baiatul a fost transportat la spital unde i-a fost prescris un tratament complex pentru doua saptamani.

- Au inceput lucrarile de constructie a amfiteatrului din zona de recreere in sectorul Ciocana. Aici vor fi organizate diferite evenimente cultural-artistice, transmite Noi.md. {{640818}}Anterior s-a lucrat la reparatia scarilor de acces catre LT ,,Gaudeamus” si amenajarea rampelor de acces pentru persoanele…

- In sectorul Ciocana din Capitala va aparea o gradina publica amenajata cu teren de joaca, alei pietonale și amfiteatru. Complexul se afla pe strada Mircea cel Batran 4/3. Suprafața ei este de peste 6 mii de metri patrați.

- Mii de oameni așteapta sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, oamenii au nevoie de foarte multa rabdare, intrucat cozile sunt kilometrice.

- Scandal in jurul unei teren de joaca din strada Braniștii, sectorul Rișcani. Mai mulți locatari sint indignați de faptul ca, in locul terenului de joaca al copiilor ar putea fi amenajata o parcare cu 50 de locuri. Locatarii spun ca s-au trezit cu tractoarele in curte, in timp ce acestea demontau unele…

- Furtuna de ieri seara a pus la pamint mai mulți copaci din sectorul Ciocana și Rișcani al capitalei. Mai mult decit atit, crengile care au fost doborite au cazut peste zeci de mașini, unele din ele chiar au avut de suferit. In aceasta dimineața sectorul Rișcani al capitalei arata ca dupa razboi.

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca a semnat ordinul de demolare pentru Cathedral Plaza. Cathedral Plaza este un complex de 19 etaje de birouri din centrul Bucurestiului, situat la intersectia strazilor General Berthelot si Luterana, in Sectorul…