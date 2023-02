Locatarii unui bloc degradat refuză expertiza seismologică Locatarii unui bloc din Suceava care s-ar putea prabuși la un cutremur nu au permis autoritaților sa expertizeze cladirea de teama sa nu fie evacuați. Locatarii au blocat astfel reabilitarea intregului bloc, susține primarul. Singurul bloc din municipiul Suceava care oficial este cu risc seismic 1 se afla pe strada Marașești. Este celebrul bloc de garsoniere cu bai comune 48 A, unde locuiesc oameni foarte saraci și cazuri sociale. O parte din bloc a fost renoval in 2016, dar jumatate din el a ramas in paragina, iar caramizile cad pur și simplu din pereții exteriori ai cladirii. Peisajul este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

