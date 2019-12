Locatarii de la bloc, obligaţi să monteze contoare la calorifere. Cine nu montează, 1000 de AMENDĂ Termenul prevazut pentru contoarele de calorifer a fost finele anului 2016, insa acesta a trecut fara ca toate apartamentele sa respecte obligația, motiv pentru care de data asta se va introduce și o amenda, scrie a1.ro. "In imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica este obligatorie montarea sistemelor de masurare pana la 31 decembrie 2020 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru incalzire/racire si apa calda la nivelul fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuit", se arata in proiectul de lege. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

