Localnicii unui sat din Cluj își astupă singuri gropile, în timp ce „boierii” stau! FOTO

Trei oameni simpli au început sa astupe gropile de pe strazile localitații Faureni (Cauaci). Localitatea se afla la doar 20 de kilometri distanța de &"orașul de cinci stele&". Pozele cu acțiunea caritabila a celor trei oameni au ajuns pe Facebook, iar clujenii și-au aratat indignarea în comentarii.

&"Ca sa poți circula pe drumuri îîn secolul 21, trei oameni cu sfuelt mare astpa gropile.Cei care sunt în masura sa faca acest lucru probabil au alta ocupație și nu merita sa se murdareasca.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

