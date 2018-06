Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.299 locuri de munca, in data de 7 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.467; Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.007 locuri de munca, in data de 6 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.420; Prahova…

- Bucureștiul și Iașiul sunt in topul celor mai mari indemnizații pentru creșterea copilului. Capitala e urmata de județele Cluj, Timiș și Iași. In București se inregistreaza cea mai mare valoare medie a indemnizației: aproape 2.630 de lei. Dupa București și județul Ilfov, valoarea medie a indemnizației…

- Zgomot cu mult peste limita maxima admisa si praf. Cu asta se confrunta locuitorii din satul Rogojelu, in apropiere de Termocentrala Rovinari. Oamenii din sat solicita de ani de zile sa fie expropriati si sa se poata muta intr-o zona mai...

- Oamenii din localitatea doljeana Isalnita au povestit ca de ani de zile sunt sufocati de cenusa de la Termocentrala Isalnita, insa nimeni nu a luat pana in momentul de fata nicio masura. „Respiram doar praf si cenuse si ne macina sanatatea. Situatia este cat se poate de grava, dar pe nimeni nu intereseaza…

- La mai putin de zece zile dupa ce a demontat public repetatele negari ale sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, privind prezenta sa in casa fostului parlamentar Sebastian Ghita, jurnalistul Dumitru Carstea – socrul acestuia – a avut surpriza sa constate ca DNA a pus sechestru pe contul sau bancar.…

- Un cartier rezidential din Navodari este in bezna. Oamenii si-au facut case bazandu-se pe promisiunea Primariei de a le aduce utilitatile la poarta. Doar ca acest lucru nu s-a intamplat, iar familii cu copii, persoane cu handicap sau batrani au ajuns sa stea ca in evul mediu: fara curent, fara gaze…

- Un paznic de vanatoare din localitatea Vela, judetul Dolj, este cercetat penal dupa ce a impuscat doi caini de vanatoare, apartinand unor persoane pe care le-ar fi prins la braconaj; totul s-ar fi petrecut in apropierea unor copii, care se jucau in zona.