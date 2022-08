Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat duminica pe pagina sa de Facebook ca primaria a castigat, in instanta, in fata unui club caruia i-a fost suspendata activitatea deoarece nu functional legal, astfel ca acest club trebuie sa achite suma de 250.000 de lei, bani obtinuti pe perioada…

- Un roman care locuiește aproape de locul unde Roxana Donisan a fost omorata de rechin a filmat imprejurimile, iar videoclipul face acum incojurul Internetului. Roxana Donisan a fost inmormanata in cimitirul Bisericii „Sfanta Vineri” din municipiul Suceava pe data de 11 iulie. Iata cum arata acum locul…

- Patru persoane – 3 barbati si o femeie – au cazut miercuri intr-o fosa septica din localitatea mureseana Sarateni. Salvatorii au intervenit de urgența pentru a acorda primul ajutor. Echipajele ajunse la fata locului au reușit sa scoata victimele. Trei dintre ele au murit, in ciuda manevrelor de resuscitare.…

- Doua proiecte de alimentare cu gaz metan, in Burdujeni-Sat și in cartierul Tineretului din municipiul Suceava, se finalizeaza in perioada imediat urmatoare.Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferința de presa, ca in Burdujeni-Sat lucrarile se vor incheia la sfarșitul acestei…

- Lucrarile de construcții la ștrandul municipal din Ițcani vor fi finalizate pana in data de 31 iulie a.c., dar sunt intarziate lucrarile de canalizare pe strada Ștrandului, astfel ca nu se pot face probele de apa la bazine și nu se poate face recepția finala. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a ...

- Lucrarile de asfaltare de pe DN 17, incepute imediat dupa amenajarea rutiera de la "Zidul Morții", continua in ritm susținut pe tronsonul Șcheia-Ilișești. Dupa cum am mai aratat in Monitorul de Suceava, se lucreaza dupa ora 18.00, pana dimineața la ora 5.00, ceea ce este un imens ...

- Lucrarile de construcție ale salii polivalente cu 5.000 de locuri din municipiul Suceava ar urma sa inceapa in toamna acestui an. Primarul orașului, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferința de presa, ca reprezentanții firmei care a caștigat licitația organizata de Compania Naționala de ...

- In Mariupol a fost reluata circulația transportului public și activitatea spitalelor. Despre acest lucru a anunțat primarul orașului, Konstantin Ivașcenko, transmite TASS. Primarul a anunțat despre ieșirea pe linie a 12 autobuze, menționind ca transportul public din Mariupol este "extrem de insuficient".…