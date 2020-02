Stiri pe aceeasi tema

- Sute de bucuresteni vor indura frigul in cea mai geroasa noapte din acest an. Oamenii au indurat frigul in case, in zile cu temperaturi sub zero grade O noua avarie a lasat apartamente din doua sectoare ale capitalei fara caldura. Oamenii au indurat frigul in case, in zile cu temperaturi sub zero grade.…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit ieri seara in zona Campu Mare. Flacarile au fost sesizate de localnici care au reclamat ca de la primarie nu a fost nimeni la fața locului. Focul se afla la mica distanța de locuințe dar chiar și așa, șeful ISU Albeni, buldoexcavatoristul Clipici, a dormit…

- Raionul Hincesti a intrat in febra campaniei electorale. In data de 15 martie, oamenii sunt asteptati la urne ca sa aleaga deputatul in circumscriptia 38. Localnicii spun ca isi vor da votul pentru o viata mai buna si spera ca viitorul deputat nu ii vor dezamagi.

- De la inceputul acestui an, niciun cetațean din comuna Bilteni nu a putut sa-și achite taxele și impozitele locale, oamenii fiind intorși din drum de salariații primariei pe motiv ca nu le pot incasa banii in lipsa unui soft. UAT-ul a decis insa sa cumpere softul respectiv de la firma din capitala,…

- Au ajuns la Primarie. Transportatorii vor șapte lei pentru o calatorie cu microbuzul / Daca Consiliul Municipal Chișinau va da curs acestor solicitari, prețul pentru o calatorie cu microbuzul ar urma sa coste șase sau șapte lei. Administratorul unor linii de microbuz Veaceslav Gaina a declarat in…

- Scene halucinante intr-un cartier din Capitala. Trei indivizi cercetați penal i-au batut crunt pe trei polițiști, in urma unui scandal. Oamenii legii fusesera chemați de vecinii bataușilor, care dadusera muzica prea tare și ii deranjau pe cei din jur.

- Cel puțin trei cazuri de conectare a canalizarii fecaloide și de ape uzate la raul Bac au fost depistate pe strada Calea Basarabiei din Chisinau. Despre aceasta anunta Direcția Locativ-Comunala si Amenajare din cadrul primariei.

- Desi iarna bate la usa, moldovenii nu se prea grabesc sa-și innoiasca garderoba. Vanzatorii din piețele și magazinele din Capitala se plang de lipsa de clienți și spun ca este pentru prima data cand se confrunta cu o astfel de situație.