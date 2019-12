Localnicii din satul Negrești, mesaj emoționant de mulțumire pentru oamenii care le-au dus pachete de Crăciun Sarbatorile de Craciun reprezinta o perioada sensibila și calda pentru noi toți, mai ales pentru faptul ca le petrecem in familie, inconjurați de cei dragi, devenind, astfel, și un prilej prin care sa conștientizam sau sa ne aducem aminte ca exista și familii mai puțin norocoase, oameni aflați in nevoie, mai ales pe perioada iernii, un anotimp vitreg, de cele mai multe ori. O mana de ajutor din partea semenilor lor le poate readuce o raza de speranța, care ii va ajuta sa treaca peste anotimpul rece, mai ușor. Bucuroși de vizita unor oameni cu suflet mare și de darurile aduse de aceștia, cațiva… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

