Stiri pe aceeasi tema

- Iar dau iama urșii intr-o localitate din Prahova. De data aceasta, un urs a intrat, luni dupa amiaza, intr-o gradina din localitatea Maneciu. Ingroziți, chiar daca nu era prima data cand vedeau o astfel de salbaticiune, oamenii din zona au sunat la 112. Autoritatile din judetul Prahova au emis, luni…

- Un urs negru american a ramas blocat pe bancheta din spate a unei mașini, in statul Nevada. Dupa ce a distrus complet interiorul autoturismului, baribalul a fost eliberat de polițiști, care au utilizat o coarda pentru a evita sa fie atacati de animal.

- Viitorul este deja aici, iar acoperișul solar revoluționeaza piața mondiala a acoperișurilor și a energiei solare. In localitatea Paulești, județul Prahova, a fost instalat primul acoperiș FALT SOLAR din Romania, care ofera energie pentru intreaga casa.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita a emis, marti, in decurs de doar sase ore, trei mesaje RO-Alert prin care avertizeaza populatia cu privire la aparitia ursilor in zone locuite. Luni seara, doua astfel de mesaje au fost transmise in mai putin de doua ore.Localnicii din mai multe zone…

- • In Ploiesti, o tanara de 20 de ani a fost prinsa conducand dupa ce consumase amfetamina! Agentii rutieri prahoveni au constatat, la sfarsitul saptamanii trecute, mai multe infractiuni comise la regimul rutier, drept pentru care au fost intocmite mai multe dosare penale. In acest context, reprezentantii…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, in ultimele sapte zile, noua mesaje Ro-Alert prin care avertizeaza populatia cu privire la prezenta ursilor in localitati. Vizate sunt patru orase, dintre care trei cunoscute ca zone turistice, potrivit news.ro.Conform statisticilor, noua mesaje Ro-Alert au…

- Saptamana cu multe temeri pentru localnicii din mai multe sate ale comunei Merei, dupa ce urșii și-au facut simțita prezența, intrand in gospodariile unor sateni, unde au sfașiat mai multe animale. Aproape in fiecare zi, localnicii au primit mesaje RO-Alert din partea ISU Buzau. Cel mai recent atac…

- Saptamana cu multe temeri pentru localnicii din mai multe sate ale comunei Merei, dupa ce urșii și-au facut simțita prezența, intrand in gospodariile unor sateni, unde au sfașiat mai multe animale. Aproape in fiecare zi, localnicii au primit mesaje RO-Alert din partea ISU Buzau. Cel mai recent atac…