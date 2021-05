Localnicii din Posada sunt terifiați: Ursul ne intră în curte, iar primarul nu face nimic! Localnicii din Posada, județul Prahova, sunt inspaimantați de urșii care intra in curtea lor și furioși pe cei care nu iau nicio masura impotriva acestui lucru. In imaginile de mai jos se poate observa cum urșii coboara din padure și se indreapta spre casa unui localnic. „Ne terorizeaza urșii și nimeni nu face nimic. Ne intra in curți dimineața la 10. Nu mai poți pleca nicaieri de teama. Am sunat azi la mediu, la primarie. Au trimis jandarmeria care a stat maxim 5 minute și dupa a plecat. Daca mai stateau puțin, se intalneau cu ursul pe drum”, a declarat o localnica pentru Ziarul Puterea. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

